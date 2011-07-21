ГПУ: Ландіка-молодшого Україні не видавали

Російський Краснодарський суд не вирішував питання про екстрадицію до України колишнього депутата Луганської міськради Романа Ландіка. Як повідомляють "Подробности", про це сказав керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко, коментуючи інформацію ЗМІ про видачу Ландіка Україні.

"Процес екстрадиції - прерогатива Генеральної прокуратури і Росії, і України. Краснодарський суд не може вирішити питання про видачу Ландіка до України. Краснодарський суд розглядав питання адвокатів Ландіка про зміну запобіжного заходу, але його залишили в СІЗО до вирішення питання про екстрадицію", - сказав Бойченко.

Він відзначив, що місяць піде на те, щоб встановити його громадянство і вирішити всі процедури, необхідні для екстрадиції.

"Ніякої видачі Ландіка до України не було. Він знаходиться під арештом і питання його екстрадиції вирішує Генпрокуратура Російської Федерації", - відзначив Бойченко.