ГПУ: Ландіка-молодшого Україні не видавали
Бойченко спростовує інформацію ЗМІ
Російський Краснодарський суд не вирішував питання про екстрадицію до України колишнього депутата Луганської міськради Романа Ландіка. Як повідомляють "Подробности", про це сказав керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко, коментуючи інформацію ЗМІ про видачу Ландіка Україні.
"Процес екстрадиції - прерогатива Генеральної прокуратури і Росії, і України. Краснодарський суд не може вирішити питання про видачу Ландіка до України. Краснодарський суд розглядав питання адвокатів Ландіка про зміну запобіжного заходу, але його залишили в СІЗО до вирішення питання про екстрадицію", - сказав Бойченко.
Він відзначив, що місяць піде на те, щоб встановити його громадянство і вирішити всі процедури, необхідні для екстрадиції.
"Ніякої видачі Ландіка до України не було. Він знаходиться під арештом і питання його екстрадиції вирішує Генпрокуратура Російської Федерації", - відзначив Бойченко.