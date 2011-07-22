Дощ не зупинив прихильників Тимошенко

На Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, незважаючи на дощову погоду, збираються прихильники та опоненти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники і противники Ю.ТИМОШЕНКО розділені між собою залізною огорожею, а в цьому коридорі перебувають правоохоронці.

Як відомо, Печерський райсуд сьогодні продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.