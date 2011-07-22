За судом над Тимошенко спостерігає представник США

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали суду прибула Ю.ТИМОШЕНКО. Разом із Ю.ТИМОШЕНКО в судовому засіданні беруть участь її захисники - Микола СІРИЙ та Олександр ПЛАХОТНЮК.

У залі судових засідань присутні також народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" і журналісти. Однак не усі представники ЗМІ змогли потрапити на судове засідання, оскільки охорона суду пояснила, що у залі бракує вільних місць.

За перебігом засідання суду також спостерігає представник Посольства США в Україні.

Під час попереднього судового засідання, 18 липня, суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ дав новим захисникам Ю.ТИМОШЕНКО три дні для ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас О.ПЛАХОТНЮК та М.СІРИЙ просили два місяці на ознайомлення з матеріалами справи.

Зокрема, О.ПЛАХОТНЮК обґрунтовував це тим, що він виступає захисником в інших справах і має виконувати свої обов’язки.

Крім того, обидва захисники наголошували на тому, що два місяці є нормальним терміном для ознайомлення із 5 тисячами сторінок справи.

Суддя Р.КІРЄЄВ, розглянувши на місці відповідне клопотання, ухвалив рішення про надання захисникам терміну до 22 липня.

Пізніше адвокати Ю.ТИМОШЕНКО заявили, що на засіданні суду 22 липня планують заявити нове клопотання про надання додаткового часу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Крім того, вони мають намір звернутися з клопотанням до суду з вимогою повторного оголошення обвинувального висновку.

За словами М.СІРОГО, оскільки під час оголошення обвинувального висновку у залі засідань Печерського райсуду не були присутні ні обвинувачувана, ні її захист, необхідно звірити виступ прокурора із текстом обвинувального висновку, який передано на ознайомлення колишньому прем’єр-міністру та її адвокатам, залученим до процесу 15 липня.