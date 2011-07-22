Яворівський відкликав свій законопроект про МАФи під тиском?

Відкликання проекту, що передбачає суттєве підвищення штрафів за незаконне встановлення МАФів, став результатом тиску на його автора, народного депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО («БЮТ-Батьківщина») з боку нелегального бізнесу, який контролює встановлення й торгівлю в кіосках.

Про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»,один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН в прес-центрі «Форум».

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що 20 червня народний депутат В.ЯВОРІВСЬКИЙ зареєстрував законопроект №8707«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (про посилення відповідальності за самовільне розміщення малих архітектурних форм)», яким суттєво посилюється відповідальність за самовільне встановлення МАФів. Але невдовзі після цього В.ЯВОРІВСЬКИЙ висловився за пом`якшення запропонованих норм, відзначив він.

«Спочатку В.ЯВОРІВСЬКИЙ заявив, що до нього зверталися депутати, підприємці з тим, що штрафи надмірно високі, що це буде дуже великим кийком у руках влади, і що штрафи можна підвищити не в 20 разів, а в п`ять. Потім він і зовсім відкликав законопроект», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він заявив, що вбачає у цій ситуації «тиск на автора законопроекту з боку нелегального бізнесу».

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що штрафи у 850 грн., які діють сьогодні, надто малі порівняно з прибутком, одержуваним від незаконно встановлених кіосків. «Навіть запропонований штраф у 17 тис. грн. становить лише дві місячні орендні плати, і це не є надхмарною сумою. Це майже в 5 разів менше, ніж вартість кіоску», - додав він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ наголошував на ще одній важливій нормі законопроекту, що передбачає конфіскацію знесених кіосків. «Демонтовані за великі гроші, з великими витратами сил і енергії кіоски після відстою на штрафмайданчиках повертаються тим самим бізнесменам, які сплачують невеликі гроші за простій. Це гра в піддавки між владою і нелегальними рундучниками, зупинити яку можна винятково посиливши законодавство», – відзначив він.

Громадський діяч стверджує, що навіть якщо місцева влада налаштована на боротьбу з незаконним встановленням МАФів, законодавчих механізмів для цього дуже мало.

Враховуючи це, «Форум» має намір звернутися до народних депутатів і Голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з вимогою по-новому внести документ до парламенту і прийняти його в найкоротші рядки.

Довідка УНІАН. Запропонованим В.ЯВОРІВСЬКИМ проектом закону №8707 пропонувалося доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 152-1 «Самовільне розміщення малих архітектурних форм». У ній передбачалося, що самовільне розміщення МАФів тягне накладення штрафу від 17 до 34 тис. грн. з конфіскацією кіосків, товару і одержаної від продажу виручки.

За повторне незаконне встановлення кіосків передбачався штраф від 34 до 68 тис. грн. з конфіскацією МАФів, товару і виручки.

Також законопроектом передбачалося встановити за систематичне самовільне розміщення кіосків штраф у розмірі від 68 до 136 тис. грн. з конфіскацією МАФів, товару і виручки.