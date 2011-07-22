Кірєєв хоче, щоб Тимошенко слухала прокурора, а не говорила по телефону

Представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА на засіданні Печерського райсуду Києва уже понад годину оголошує обвинувальний висновок по кримінальній справі, порушеній проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей час суддя Родіон КІРЄЄВ зробив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона під час оголошення обвинувального висновку уважно його слухала та не розмовляла по телефону.

Суддя також звернувся до присутніх у залі з проханням зберігати тишу під час оголошення обвинувального висновку Генеральної прокуратури.

У залі судового засідання присутні народні депутати України, а також представники друкованих засобів масової інформації.