Прокурор дочитала обвинувачення Тимошенко

Державне обвинувачення в особі прокурора Генеральної прокуратури Лілії ФРОЛОВОЇ завершило повторне зачитування обвинувального висновку у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єра Юліі ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, повторне зачитування тривало майже 4 години.

Під час зачитування за наполяганням захисту Ю.ТИМОШЕНКО була оголошена лише одна 15-хвилинна перерва.

Попереднє зачитування обвинувального висновку обсягом 73 сторінки зайняло у Л.ФРОЛОВОЇ трохи більше 3 годин.

Згідно з обвинувальним висновком, Ю.ТИМОШЕНКО перевищила свої повноваження при підписанні газових угод з Росією у 2009 році. Зокрема, на переконання прокуратури, одноосібні дії Ю.ТИМОШЕНКО призвели до тяжких наслідків та завдали збитків державі.