Судді не вдається пояснити провину Тимошенко «людськими словами»

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вимагає від Печерського райсуду Києва оголошення перерви у розгляді її справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК після декількох спроб головуючого у засіданні судді Родіона КІРЄЄВА роз’яснити Ю.ТИМОШЕНКО суть обвинувачень шляхом зачитування статті Кримінального кодексу, за якою їй пред’явлено обвинувачення.

Зокрема, він посилається на ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу, відповідно до якої Генпрокуратура висунула звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО звернулася із проханням до Р.КІРЄЄВА пояснити їй «простими людськими словами» суть того, що їй інкримінують.

«Простими людськими словами не передбачено», - сказав Р.КІРЄЄВ, продовжуючи зачитувати абзаци з обвинувального висновку.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО вимагав оголошення перерви у судовому засіданні у зв’язку із завершенням робочого дня.

У відповідь на це суддя Р.КІРЄЄВ попросив адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО не перебивати його. «У даний час суд роз’яснює підсудній суть обвинувачень», - зазначив він.

З’ясувавши позиції сторін щодо клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про оголошення перерви, Р.КІРЄЄВ відмовив у його задоволенні та продовжив роз’яснювати екс-прем’єру суть звинувачень, яка полягає у використанні функціональних службових повноважень у злочинних цілях.

Зі свого боку, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ зауважив, що прокуратура своїм висновком загнала всіх в глухий кут і не дала відповіді щодо події злочину. За словами М.СІРОГО, таким чином, оскільки суддя не може пояснити події злочину Ю.ТИМОШЕНКО, то це означає, що «суд не бачить події злочину».

М.СІРИЙ звернувся до судді Р.КІРЄЄВА з проханням оголосити перерву для того, аби суддя все ж зміг сформулювати подію злочину, що інкримінують Ю.ТИМОШЕНКО. «Ми готові дати суду стільки часу, скільки суд вважає за потрібне на день, на два, на місяць, на рік», - сказав адвокат.