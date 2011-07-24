Горбачов про Медведєва: слабина якась є...
02:10, 24 липня 2011Політика
5775 0
"З Путіним хто ж йому дасть розвернутися?"
Президентові РФ Дмитру Медведєву "бракує характеру", заявив у прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы" президент СРСР Михайло Горбачов.
"Медведєв чоловік здібний, ерудований, юрист хороший. Але чи то йому характеру не вистачає, слабина якась є... З Путіним у тандемі хто йому дасть розвернути свої здібності?", - сказав він.
Надії на тандем прем'єр-міністра РФ Володимира Путіна і президента РФ Дмитра Медведєва не виправдалися, заявив президент СРСР Михайло Горбачов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter