Горбачов про Медведєва: слабина якась є...

Президентові РФ Дмитру Медведєву "бракує характеру", заявив у прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы" президент СРСР Михайло Горбачов.

"Медведєв чоловік здібний, ерудований, юрист хороший. Але чи то йому характеру не вистачає, слабина якась є... З Путіним у тандемі хто йому дасть розвернути свої здібності?", - сказав він.

Надії на тандем прем'єр-міністра РФ Володимира Путіна і президента РФ Дмитра Медведєва не виправдалися, заявив президент СРСР Михайло Горбачов.