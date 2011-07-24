Комуністи заявляють про спробу нападу на пам'ятник Леніну в Києві

Компартія України заявляє про спробу спаплюжити пам`ятник Леніну на Бессарабській площі в Києві.

Зокрема, прес-служба київського міськкому КПУ повідомляє, що в суботу було «зупинено спробу націоналістичних молодчиків спаплюжити пам`ятник В.І.Леніну».

«Усі заклики комуністів, що були біля монумента, припинити провокацію і не здійснювати протиправних дій були проігноровані», - зазначають в прес-службі.

На сайті КПУ розміщені фотографії затримання.

КПУ повідомляє, що після того, як вони «приборкали» нападників, викликали наряд Державної служби охорони.

Прибулі охоронці здійснили слідчі дії і забрали затриманих в опорний пункт міліції.

«Ми заявляємо, що будь-які спроби пошкодити пам`ятник В.І.Леніну негайно зупинятимуться, а особи, що намагаються вчинити акт вандалізму, притягуватимуться до відповідальності», - йдеться в повідомленні.