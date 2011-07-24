Адвокат: справа Тимошенко - лише політичний проект

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ не виключає, що кримінальна справа щодо газових угод є лише політтехнологічним проектом проти його підзахисної.

Таку думку він висловив в ефірі радіо «Свобода».

«Я взагалі дозволю собі припустити, що спочатку з’явився технологічний чи політтехнологічний проект про те, що потрібно всі біди за укладання газових угод покласти на політика Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО, а потім під цю ідею треба було віднайти юридичну форму у формі кримінальної справи і, так би мовити, довершити цю задумку», - сказав адвокат.

На його думку, і слідчі прокуратури, й обвинувачі прокурорські, йдучи по такому шляху, прийшли у суд з такими загальними сентенціями, загальними судженнями, які не підкріплені фактичними обставинами справи. «І тому, коли ми запитуємо, Юлія Володимирівна запитує, в чому полягає подія злочину, які саме злочинні дії вона вчинила, не змогли дати відповідь слідчі на це питання на досудовому слідстві. І вчора (у п’ятницю, 22 липня) не зміг дати суд на це запитання відповідь», - зауважив М.СІРИЙ.

Він нагадав, що у п’ятницю 2,5 години суддя самотужки, а також за допомогою прокурорів намагався сформулювати подію злочину. «І так і не сформулював. Нам, адвокатам, зрозуміло, чому не сформулював. Тому що немає події злочину. А якщо її немає в дійсності, то, звісно, її не можна сформулювати», - зауважив він.

Адвокат підкреслив, що з погляду юриспруденції, у цьому висновку немає головного – немає події злочину, немає складу злочину, немає визначеного злочинного умислу, немає визначеного злочинного мотиву, немає визначеної шкоди: «і ті понад 70 сторінок тексту, у яких викладене так зване обвинувачення, обвинувальний висновок з боку прокуратури, – це насправді такий роман на вільну тему. З погляду юриспруденції, в цьому висновку немає головного – немає події злочину, немає складу злочину, немає визначеного злочинного умислу, немає визначеного злочинного мотиву, немає визначеної шкоди, дійсно юридично правильно визначеної. Якщо так, то насправді дане переслідування є політичним, воно не є юридичним».