Бондаренко: час Тимошенко в політиці поступово добігає кінця

Політолог Кость Бондаренко вважає, що у лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко немає політичного майбутнього. Про це він заявив під час онлайн-конференції на Forum’і. «Час Тимошенко в українській політиці поступово добігає кінця - незалежно від результату суду. Вона вичерпала свій запас конструктиву і сьогодні є символом дня вчорашнього. Не дивно, що Тимошенко використовує риторику антиреформаторську, протиставляється модернізаційним процесам в країні», - зазначив він.

За його словами, реформи викликають величезну незадоволеність в будь-якій країні, і ще декілька років Тимошенко буде затребувана як політик саме тією частиною суспільства, яка не сприймає реформи.

«По-перше, їй на п`яти вже наступають конкуренти - Яценюк, Тягнибок та інші. По-друге, не зовсім здорові тенденції спостерігаються усередині БЮТ і "Батьківщині". По-третє, поступово Тимошенко починає дратувати західних партнерів - особливо постійними спробами апелювати до західного політикуму. І, по-четверте - через декілька років реформи дадуть свої позитивні результати, і тоді антиреформаторські сили неминуче зазнають фіаско», - підсумував Бондаренко.