Єхануров запевняє, що Червонія звільнять як треба

Прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що звільнення Василя ЧЕРВОНІЯ з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації буде оформлено відповідно до чинного трудового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав журналістам у Рівному.

«Рішення, укази, постанови – це рішення про звільнення чи призначення, а що стосується запису в трудову книжку – це інші відносини – буває, що людина хворіє, буває, що у відпустці», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що В.ЧЕРВОНІЙ буде звільнений після відпустки.

Прем’єр-міністр навів приклад, що він будучи головою Дніпропетровської ОДА був призначений 1 квітня 2005 року, і почав працювати на цій посаді 6 квітня, будучи народним депутатом, і тільки 12 червня після позбавлення депутатського мандату почав отримувати заробітну платню керівника області. За його словами, «тут немає колізії та порушень трудового законодавства».

Нагадаємо, що 18 травня Президент України В.ЮЩЕНКО своїми указами призначив В.МАТЧУКА головою Рівненської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади В.ЧЕРВОНІЯ. Станом на 18 травня В.ЧЕРВОНІЙ перебував у відпустці.