Тимошенко прийшла до суду з обома адвокатами

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд кримінальної справи, порушеної стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали судового засідання прибули Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники - Микола СІРИЙ та Олександр ПЛАХОТНЮК.

Вчорашнє засідання суду завершилося сутичкою між представниками судової міліції «Грифон» і депутатами від "БЮТ-Батьківщини" через намагання правоохоронців вивести народного депутата Юрія ПРОКОПЧУКА із зали суду.

Крім того, вчора суд затвердив процедуру дослідження та обсягу доказів у справі Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, передбачається, що сьогодні відбудеться допит свідків. Потім має відбутися дослідження письмових доказів, а вже пізніше – допит самої Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора один з адвокатів - Олександр ПЛАХОТНЮК - не прийшов вранці до суду, зіславшись на інші, невідкладні справи.