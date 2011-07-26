Захист Тимошенко заявляє, що Кірєєв катує підсудну

Захист екс-прем’єр-міністра заявляє про застосування суддею катувань стосовно Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Микола СІРИЙ сьогодні журналістам перед початком судового процесу у Печерському райсуді Києва.

«Це катування втілилося у двох формах. По-перше, в неодноразовому примушуванні Юлії ТИМОШЕНКО до допиту після того, як робочий день закінчився, тобто поза робочий час», - сказав М.СІРИЙ.

За його словами, ще однією формою катувань є розпорядження головуючого у справі судді Родіона КІРЄЄВА увімкнути на всю потужність кондиціонери, які знаходяться за спиною Ю.ТИМОШЕНКО, і в таких умовах суддя наполягав на наданні екс-прем’єром своїх показів.

«Це є катування. Наша спроба послатися на Європейську конвенцію з прав людини, яка забороняє катування у будь-якому вигляді, забороняє вчиняти дії, спрямовані на приниження честі і гідності обвинувачуваної особи, суддею ігнорувалася. Усі ці дії здійснювалися суддею КІРЄЄВИМ із застосуванням його повноважень, тобто у чистому вигляді це є перевищення повноважень суддею», - заявив М.СІРИЙ.

«Усе, що сьогодні відбувається, і не тільки по відношенню до мене, а по відношенню й до ЛУЦЕНКА, й до МАКАРЕНКА, й до ДІДЕНКА, до ШЕПІТЬКА, усіх людей, яких сьогодні за політичними мотивами репресують, по відношенню до усіх це є катування, це не суд, це не судді, це не кримінальні справи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.