Тимошенко привітала Дзюбу з ювілеєм

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала відомого українського публіциста та письменника Івана ДЗЮБУ із 80-річчям.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким вітанням Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до І.ДЗЮБИ перед початком судового засідання у Печерському районному суді Києва, в якому слухається її кримінальна справа щодо газових угод 2009 року.

«Я просто хочу подякувати Богу за те, що Україна має такого сина як Іван ДЗЮБА – справжнього патріота України, який заради встановлення незалежної України пройшов усі випробування: і радянські репресії, і радянські ув’язнення, який не шкодував ні сил, ні здоров’я для того, щоб народилася незалежна України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр нагадала, що І.ДЗЮБА був засновником руху боротьби за незалежність України, а всі його наукові праці та публікації набувають особливого значення в умовах «войовничого непатріотизму», як це зараз відбувається в Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що наукові праці І.ДЗЮБИ вплинули на формування і її світогляду. «Я хочу подякувати йому за багатолітнє служіння Україні, за його прекрасні праці, які він подарував світу й Україні, в тому числі це одна із найзначущих - «Інтернаціоналізм чи русифікація». Я хочу подякувати йому за більш ніж 400 наукових праць, які повністю поміняли у тому числі й мій світогляд, виховували справжніх українців», - додала вона.