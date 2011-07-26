У Тимошенко пропонують Януковичу прийти в Печерський суд із поп-корном

"Дії членів руху «Тимошенко - до відповідальності» координує безпосередньо Партія регіонів за підтримки Міністерства внутрішніх справ". Про це заявляє прес-служба «Батьківщини», коментуючи сьогоднішнє публічне поїдання поп-корну «фанатами» судді Кіреєва під стінами Печерського райсуду столиці.

«Ми цілком і повністю поділяємо думку, що судилище над Юлією Тимошенко – це цирк. Цирк, влаштований Януковичем, Фірташем, Хорошковським», - заявляють у «Батьківщині».

«От хай вони самі приходять під суд і жують поп-корн за ті 5,5 млрд доларів, які вони вкрали в держави. І Могильов хай сидить разом з ними у першому ряду. І не треба платити найманцям по 1000 гривень на день», - йдеться у заяві.

У прес-служби викликає обурення те, що всі чорні акції «фанатів» Кіреєва проходять за активного сприяння міліції.

«Те, що міліція під Печерським судом ледь не підносить провокаторам поп-корн, зайвий раз свідчить про політичний підтекст справи Юлії Тимошенко і використання правоохоронних органів для боротьби з опозицією», - заявили в партії «Батьківщина».

У «Батьківщині» нагадали, що міліція надає «зелений коридор» саме активістам руху «Тимошенко - до відповідальності». Їх безперешкодно запускають до двору суду попри те, що туди складно потрапити навіть журналістам, а помічників народних депутатів та прихильників колишнього прем’єр-міністра взагалі не пускають.

Як відомо, раніше один із колишніх активістів цієї організації Павло Целовальников оприлюднив факти того, що діяльність руху «Тимошенко – до відповідальності» координується з офісу Партії регіонів на Липській. За свою діяльність, яка, за словами Целовальника, спрямована на дискредитацію лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко - провокатори отримують від 500 до 1000 грн. на день.