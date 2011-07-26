У Печерському суді знову побились депутати з «Грифоном»
14:47, 26 липня 2011Політика
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Сутичка виникла в коридорі
У коридорі Печерського райсуду Києва виникла сутичка між народними депутатами та співробітниками судової міліції «Грифон».
Як передає кореспондент УНІАН, учасники бійки періодично зносили з місця рамку металошукача.
Депутати вимагають від керівника «Грифону» надати пояснення, на якій підставі давалася команда застосовувати силу до них.
Крім того, депутати заявляють, що звертатимуться до прокуратури та МВС з вимогою розібратися «з побиттям депутатів».
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