У Печерському суді знову побились депутати з «Грифоном»

14:47, 26 липня 2011
Політика
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Сутичка виникла в коридорі

У коридорі Печерського райсуду Києва виникла сутичка між народними депутатами та співробітниками судової міліції «Грифон».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники бійки періодично зносили з місця рамку металошукача.

Депутати вимагають від керівника «Грифону» надати пояснення, на якій підставі давалася команда застосовувати силу до них.

Крім того, депутати заявляють, що звертатимуться до прокуратури та МВС з вимогою розібратися «з побиттям депутатів».

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