Печерський суд: зламані лави, «Грифон» - шеренгою, свідка не чути
У залі суду - 8 працівників міліції
До зали засідань Печерського райсуду Києва після сутичок між співробітниками судової міліції «Грифон» і народними депутатами впустили лише журналістів.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за наказом керівництва «Грифону» до зали засідань була надана команда впускати тільки представників ЗМІ.
В залі засідань після сутичок зламані лави, частини лав взагалі немає.
Водночас правоохоронці не пускають до зали депутатів. Співробітники «Грифону» в коридорі стали щільною шеренгою й через неї неможливо протиснутися.
Ю.ТИМОШЕНКО продовжує заявляти про відвід судді Родіону КІРЄЄВУ, а він у цей час допитує першого свідка.
Наразі журналісти не чують, про що саме розповідає свідок, так само як і не було чутно його прізвища. Відомо тільки те, що він є представником НАК «Нафтогаз України».
У залі суду перебувають 8 працівників міліції.