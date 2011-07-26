Тимошенко - прокурорам і суддям: Ви гірші за фашистів

Печерський райсуд Києва завершив допит першого свідка по кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, допит тривав приблизно 20-30 хвилин.

Журналісти не змогли встановити особу, яка допитувалася, через те, що Ю.ТИМОШЕНКО весь час постійно говорила і через це не було чутно його прізвище. Однак було чітко зрозуміло, що це представник НАК «Нафтогаз України».

Після допиту свідка, суть розповіді якого також була не чутна, Р.КІРЄЄВ запитав у Ю.ТИМОШЕНКО, чи має вона запитання до нього. «Чи маєте Ви питання до свідка?», - спитав Р.КІРЄЄВ. «Я заявляю відвід головуючому», - відповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

На це Р.КІРЄЄІВ сказав, що тим самим Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється від питання до свідка.

«Я ні від чого не відмовляюся… Фашисти… Фашисти й ті давали людям право на захист. Ви гірше фашистів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до судді та прокурорів.

Вона також додала, що усі свідки від «Нафтогазу» підготовлені "РосУкрЕнерго».

Потім суд перейшов до допиту другого свідка - співробітника Міністерства фінансів Олександра ЖУКА.

Р.КІРЄЄВ зробив чергові декілька зауважень Ю.ТИМОШЕНКО і наголосив, що її дії спрямовані на зрив судового засідання та свідчать про зневагу до суду.