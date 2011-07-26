Адвокат Сірий чекає повторного запрошення від Тимошенко

Адвокат Микола СІРИЙ не виключає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знову залучить його до судового процесу як свого захисника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Може виникнути ситуація і ТИМОШЕНКО підбере інших адвокатів, але на 99%, з огляду на добру співпрацю, я сподіваюсь на друге запрошення і увійду в процес», - сказав він.

М.СІРИЙ зауважив, що засідання суду без захисників є незаконним, бо Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що самостійно не буде захищатися.

Він також додав, що продовжує залишатися адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО.