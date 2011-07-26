Адвокат Сірий чекає повторного запрошення від Тимошенко
16:10, 26 липня 2011Політика
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"Засідання суду без захисників є незаконним"
Адвокат Микола СІРИЙ не виключає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знову залучить його до судового процесу як свого захисника.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.
«Може виникнути ситуація і ТИМОШЕНКО підбере інших адвокатів, але на 99%, з огляду на добру співпрацю, я сподіваюсь на друге запрошення і увійду в процес», - сказав він.
М.СІРИЙ зауважив, що засідання суду без захисників є незаконним, бо Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що самостійно не буде захищатися.
Він також додав, що продовжує залишатися адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО.
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