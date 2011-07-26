Азаров за два роки залатає дірку в Пенсійному фонді?

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України буде ліквідовано до 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Полтаві в інтерв`ю місцевому телеканалу.

"Ми розраховуємо на те, що дефіцит Пенсійного фонду буде ліквідовано протягом двох років, тобто протягом двох років Пенсійний фонд вийде на бездефіцитну роботу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2011 рік. Прибуткова частина фонду становить 193,452 млрд. грн., витратна – 209,008 млрд. грн. Очікуваний дефіцит фонду за підсумками діяльності в 2011 році становитиме 17,755 млрд. грн. Його буде покрито за рахунок коштів держбюджету.

Довідка УНІАН. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України за 2010 рік збільшився, порівняно з очікуваним результатом 26,6 млрд. грн., до майже 37,5 млрд. грн.

У 2009 р. дефіцит бюджету Пенсійного фонду України, за оцінками фахівців Секретаріату Президента, становив 16 млрд. 189,4 млн. грн.