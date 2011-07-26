Нардепи викликали до Печерського суду міліцію

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» викликали до Печерського райсуду Києва наряд міліції і вимагають від правоохоронців зафіксувати брутальне порушення прав народних депутатів і журналістів, а також факт фізичного насильства над присутніми у залі суду.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Олександр СОЧКА.

Він нагадав, що представники спецпідрозділу міліції «Грифон» влаштували побоїще у залі Печерського райсуду Києва, в результаті якого постраждали народні депутати та представники ЗМІ.

За його словами, після того як суддя Р.КІРЄЄВ позбавив екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО можливості захищатися, не надавши їй гарантованого Конституцією та Кримінально-процесуальним кодексом України права на залучення до судового розгляду нових захисників, присутні в залі депутати почади скандувати «Ганьба!» на адресу Р.КІРЄЄВА.

«Після цього головуючий у судилищі над Юлією ТИМОШЕНКО щось пробубнів собі під ніс і шмигнув із зали суду під охороною спецпідрозділу «Грифон». Присутні в залі суду, не розуміючи що відбувається, побачили, що через двері почали вламуватися «грифонівці», розмітаючи все на своєму шляху. Вони оточили присутніх у залі та із застосуванням грубої фізичної сили та нецензурної лайки, перекидаючи лави та завдаючи фізичної шкоди людям, стали викидати із зали суду присутніх», - повідомив О.СОЧКА.

За його словами, «грифонівці» викидали із зали суду народних депутатів, які вимагали від представників міліції та їхніх командирів назватися та зупинити свавілля.

О.СОЧКА наголосив, що Р.КІРЄЄВ не мав жодних правових та юридичних підстав для видалення будь-кого, а тим більше народних депутатів, із зали судових засідань.

«Від рук «грифонівці» також постраждали представники ЗМІ. Після побоїща, влаштованого спецпідрозділом, зала суду залишилася в хаотичному, зруйнованому стані. Депутатів від БЮТ в такий незаконний спосіб із застосуванням брутальної фізичної сили було витиснуто в коридор, а вхід до суду перегороджено стіною із кількох десятків бійців «Грифону». В той же час майор, який керував побиттям в залі суду, ховається за спини своїх підлеглих в кінці коридору», - повідомив О.СОЧКА.

Він також повідомив, що депутати від фракції «БЮТ-Батьківщина» викликали наряд міліції та вимагають від правоохоронців відновити законність, зафіксувати брутальне порушення прав народних депутатів і журналістів, а також зафіксувати факт фізичного насильства над присутніми у залі суду.

«У цю хвилину Юлія ТИМОШЕНКО залишилася сам на сам із репресивною машиною, яку представляють 4 прокурори та один цивільний позивач на чолі з суддею КІРЄЄВИМ. Вкотре порушуючи гарантовані Конституцією та КПК права лідера «Батьківщини» на захист, КІРЄЄВ блокує намагання Юлії ТИМОШЕНКО заявити відвід судді. Натомість намагається за будь-яку ціну надати слово прокурорам і свідкам», - зазначив народний депутат.