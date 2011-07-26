Захист Тимошенко оскаржить дії «цього хлопчини в мантії»

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оскаржуватиме дії головуючого у справі судді Печерського районного суду міста Києва Родіона КІРЄЄВА за порушення прав екс-прем’єра на захист та процесуального права у Вищій раді юстиції та Генеральній прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні журналістам.

«Ми виконаємо всі формальні юридичні процедури, але хто з вас вірить у те, що у цій державі можна оскаржити дії цього хлопчини в мантії, хто вірить в те, що він діє сам, що його не покривають і не прикривають люди, які засідають в тому числі і у Вищій раді юстиції?», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Проте захисник Ю.ТИМОШЕНКО сумнівається в результатах цього оскарження. «Ми оскаржимо його дії і у Вищу раду юстиції, і в Генеральну прокуратуру, і у Вищу кваліфікаційну комісію суддів, як це ми вже робили неодноразово», - підкреслив він.

На думку С.ВЛАСЕНКА, сьогоднішні події у Печерському райсуді свідчать про те, що судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО втратив усі ознаки правосуддя.

«Суд не надав ТИМОШЕНКО три дні для пошуку нових захисників, суд почав слухати свідків, при цьому ТИМОШЕНКО продовжує заявляти відводи головуючому, головуючий на це не реагує… Це все втратило навіть зовнішні ознаки судового процесу», - переконаний він.