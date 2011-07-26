Учасниць Femen кличуть до міліції зазнати покарання

Міліція закликає учасниць руху Femen самостійно з’явитися до Шевченківського райуправління внутрішніх справ Києва та піддатися адміністративному покаранню за інцидент біля Посольства Грузії в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Києві.

У ВЗГ нагадали, що сьогодні ЗМІ поширили інформацію про те, що міліція нібито затримала одну з активісток цієї організації. У зв’язку з цим у міліції зазначили, що під час проведення перевірки за фактом інциденту, який мав місце 18 липня поблизу Посольства Республіки Грузія, встановлено, що ця активістка брала безпосередню участь у заході, який відбувся з порушеннями чинного законодавства. Крім того, вже встановлені й інші учасниці акції. Вони, згідно із законом, мають понести адміністративне покарання.

Як повідомили у ВЗГ, відносно цієї активістки складено адміністративні протоколи за статтями 173 та 185-1 КУПаП. Під час доставляння до суду дівчина намагалася втекти від працівників міліції. Відносно неї судом Шевченківського району обирається міра покарання.

Столична міліція звертається до інших учасниць зазначеного заходу з пропозицією самостійно з’явитися до Шевченківського райуправління міліції та піддатися адміністративному покаранню згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, міліція затримала активістку жіночого руху Femen Інну ШЕВЧЕНКО.

Як повідомила лідер Femen Ганна ГУЦОЛ, причиною затримання стала акція біля Посольства Грузії, яку рух проводив 18 липня.

"Тільки що міліція заламала Інну ШЕВЧЕНКО за акцію під Посольством Грузії, у відділенні вони повідомили, що є нібито скарга з посольства на Femen. Інну везуть до суду, її можуть посадити у в`язницю», - написала Г.ГУЦОЛ.

У коментарі УНІАН вона повідомила, що " Інну затримали на Хрещатику, вона проходила повз Печерський райсуд, її зразу ж заламали, відвезли до Шевченківського районного відділення міліції. У відділенні стверджують, що у них є скарга від Посольства Грузії, скаргу вони не показали. Зараз Інну збираються перевозити до Шевченківського районного суду на Смірнова-Ласточкіна".

«Парадокс – злочинець з посольства, який побив журналіста і активісток Femen, на волі, а потерпілі – у в`язниці», – відзначила Г.ГУЦОЛ.

18 липня активісти руху Femen проводили біля будівлі Посольства Грузії в Києві акцію «Фотополювання» на підтримку затриманих у Грузії за підозрою у шпигунстві фотографів. Акція урвалася після того, як з будівлі посольства вийшов молодий чоловік, який почав відгонити дівчат від диппредставництва і нападати з кулаками на журналістів. У результаті інциденту постраждав журналіст видання «Коментарі:» Олександр ЯМКОВИЙ, який зняв побої і подав відповідну заяву до правоохоронних органів щодо побиття його співробітником Посольства Грузії в Україні. Того самого дня цього співробітника посольства було звільнено, а посол Грузії приніс свої вибачення.