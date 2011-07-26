Експерти: Янукович виявився не таким проросійським, як обіцяв

На сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів проводять не ту політику, з якою вони перемогли на виборах в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Американського інституту в Україні Ентоні Т.САЛВІЯ висловив на засіданні круглого столу на тему: «Чи призведуть недалекоглядні кроки Партії регіонів і відсутність у неї стратегічного бачення до неминучого політичного провалу правлячої партії?».

За його словами, особливо це стосується зовнішньої політики України.

Посилаючись на звіт НАТО, Е.Т.САЛВІЯ підкреслив: «Незважаючи на те, що Президента ЯНУКОВИЧА обирали і при цьому були побоювання, що він буде більше налаштований на співпрацю з Росією і буде більш проросійським політиком, насправді цього не сталося».

За словами Е.Т.САЛВІЯ, у звіті сказано, що Україна так і «не визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, не приєдналася до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, протистоїть очолюваному Росією проекту «Південний потік», а також не погоджується на злиття НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром».

Е.Т.САЛВІЯ також нагадав про результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в червні цього року, згідно з яким рейтинг Партії регіонів впав з 38%, який був у 2010 році, до 13,5% - цього року. За словами експерта, незважаючи на зусилля Партії регіонів сподобатися західноукраїнським виборцям, підтримка партії в Західній Україні знизилася на 5%, у Центральній Україні - на 19%. Водночас рейтинг «регіоналів» на Півдні України впав на 40%, а на Сході - на 45%.

На думку Е.Т.САЛВІЯ, Партія регіонів через свою політику «втрачає підтримку серед своїх прихильників і не здобуває підтримки серед своїх традиційних опонентів».

Директор Американського інституту в Україні підкреслив, що одним з важливих правил політики в США є правило «не втратити підтримку своїх політичних прихильників, також не можна підтримувати позиції своїх опонентів ціною втрати власних прихильників».

Заслужений економіст України, колишній міністр економіки України Віктор СУСЛОВ підкреслив, що на сьогодні політика Партії регіонів характеризується як багатовекторна. «Замість того щоб послідовно обстоювати певні проголошені принципи, Партія регіонів повертає то в один, то в інший бік, залежно від того, з ким має справу», - сказав він, додавши, що неможливо обіцяти «одне Сходу, а інше Заходу, і одночасно те й інше виконувати».

При цьому він висловив думку, що Україні більш вигідно співпрацювати з Митним союзом. За словами В.СУСЛОВА, він «хотів би знайти такого опонента, який зумів би переконливо довести, що Україна більше виграє від участі в зоні вільної торгівлі (з Євросоюзом)».

За словами В.СУСЛОВА, Партія регіонів має зробити вибір.