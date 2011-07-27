Депутат придумав, куди вкласти парламентські гроші

Народний депутат України, заступник голови політради партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК створює благодійний фонд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Рівному.

За словами В.МАТЧУКА, хоча фонд ще повинен пройти процедуру реєстрації, у ньому вже є 70 тисяч гривень. Це кошти, які він одержав «на оздоровлення та на здійснення депутатської діяльності» за два роки роботи у Верховній Раді.

Депутат пояснив, що ці кошти він зекономив, бо відпочиває за свій рахунок, не користується пільговим проїздом у літаках та потягах і не «взяв депутатської квартири у Києві».

Він також зазначив, що якби не взяв цих доплат (по 35 тис. грн. за рік), то ці кошти все одно «розчинилися б під куполом Верховної Ради», «а так з них буде користь людям».

Кошти з благодійного фонду В.МАТЧУК, за його словами, планує використати не для допомоги якійсь одній людині, а для користі усієї громади, тобто для реалізації проектів, у яких зацікавлена громада (наприклад, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо).

Контролювати рух коштів та реалізацію благодійних проектів буде громадська рада фонду, до якої увійдуть авторитетні люди і громадські діячі Рівненщини, додав В.МАТЧУК.