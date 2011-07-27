Тігіпко: можливий дефолт у США негативно вплине на Україну

Можливий дефолт у США негативно вплине на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Безумовно, це вплине на весь світ. І, безумовно, це вплине на Україну. У нас половина валютних резервів у доларах в Національному банку сформована, половина зовнішньої торгівлі у доларах. Світ настільки глобальний і настільки залежить від економіки США, що якщо не буде прийнято остаточне рішення, то це призведе до девальвації долара, і, безумовно, це вплине на Україну», - сказав C.ТІГІПКО.

В той же час він висловив сподівання, що це питання у США буде вирішено позитивно і ситуація у США не призведе до дефолту.

Як повідомлялося, напередодні Президент США Барак ОБАМА закликав конгрес розпочати рішучі дії із запобігання технічного дефолту, що очікується в США 2 серпня.

Президент США, зажадавши від партій в конгресі негайно знайти компроміс з державного боргу, звернувся і до громадян, попросивши їх "дати зрозуміти кожному члену конгресу, що американський народ згоден на компромісний план (що дозволяє підняти стелю держборгу до настання дефолту і почати скорочення держвитрат)».