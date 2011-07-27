Філарет нагадує, що коли Десятинна церква будувалася, Москви ще не було

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ наголосив, що Українська православна церква Київського патріархату виступає за відновлення Десятинної церкви. Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День” (№130 від 27 липня 2011 року).

Він нагадав, що раніше церква виступала за відновлення Михайлівського монастиря. “Тоді теж розгорнулася дискусія між різними експертами: одні виступали за, інші - проти. Врешті, коли монастир постав, критика припинилася. Усі побачили, що краще відроджена святиня, ніж порожнє місце, де вигулюють собак”, - наголосив він. За його словами, Десятинна церква має не менш важливе значення. ФІЛАРЕТ підкреслив: “Для нас вона, як і Софійський собор - символи Київської Руси-України”. При цьому наголосив, що “ми стоїмо на позиції, щоб фундаменти Десятинної церкви були залишені й щоб до них забезпечили доступ. Так, як є доступ до залишків Михайлівського Золотоверхого”.

ФІЛАРЕТ зазначив: “Але проблема полягає в тому, кому відбудована сакральна пам’ятка належатиме. А вона повинна належати правдивій Українській церкві. Не російській під назвою «українська». Бо якщо її віддадуть Московському патріархату, то це треба сприймати як нахабні зазіхання Росії на нашу історію та духовність”. “Північний сусід глибоко помиляється, якщо вважає Десятинну церкву, як і Софійський собор - своїми. Це храми Київської Русі. І коли вони будувалися, Москви ще не було”, - додав він.

ФІЛАРЕТ зазначив, що Десятинна церква повинна належати УПЦ КП. “Після об’єднання. Віримо, що воно таки відбудеться між УПЦ МП, УАПЦ і УПЦ КП. Ось тоді, а не в сьогоднішніх реаліях, відродимо святиню. А поки виступаємо проти того, що Московський патріархат там незаконно поставив капличку”, - додав він.

ФІЛАРЕТ, відповідаючи на запитання “За яких умов можливе об’єднання?” зазначив, що у 2009 році було проведено кілька зустрічей представників УПЦ КП і УПЦ МП - на предмет підготовки діалогу між двома Церквами. “Та невдовзі, під тиском патріарха КИРИЛА, вони припинилися. РПЦ виступає за подолання розділення православ’я в Україні. Однак вона хоче, щоби ми, об’єднавшись, підпорядкувалися Москві”, - додав він. За його словами, “незважаючи на те, що ці переговори припинилися, в Українській православній церкві Московського патріархату не припинилося тяжіння до незалежності від Москви”. Він зазначив, що “про це, зокрема, йшлося на їхньому Помісному соборі, що відбувався на початку липня”. “Очевидно, навколо цього питання зчинився галас. А раз зчинився галас, значить є сили, що виступають за самостійність, і які, сподіваємося, перемагатимуть. Тоді в них іншого шляху, як об’єднання з Київським патріархатом, не буде”, - додав ФІЛАРЕТ.

Він висловив переконання, що “Київський патріархат стане визнаною автокефальною церквою”.

ФІЛАРЕТ, відповідаючи на запитання чи змінилися відносини УПЦ КП з керівництвом держави після зустрічі Президента із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), що відбулася навесні, зазначив, що УПЦ КП вітала декларацію Президента України про рівне ставлення до всіх церков, “проте не бачимо, щоб вона всіма і всюди реалізовувалася”. “Щоправда, після зустрічі Віктора ЯНУКОВИЧА з ВРЦіРО дещо змінилося. Зокрема, на 20-ліття незалежності сподіваємося, що молитимемося разом. Бо торік Віктор Федорович відвідав тільки УПЦ МП, а інші проігнорував”, - додав він. При цьому зазначив, що “очевидно, однакове сприяння всім церквам на практиці почнеться тоді, коли глава держави заявить про самостійність української політики, економіки, гуманітаристики...”

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року було оголошено бліц-конкурс на визначення кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції консервації та сучасної музеєфікації автентичних залишків церкви Богородиці (Десятинної), пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» із створенням архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб громадян та проведення протокольних заходів.

19 травня переможцями оголошеного конкурсу стали два проекти, які набрали однакову кількість голосів журі. Їх було вирішено об’єднати.

Одна з концепцій-переможниць, яку представив архітектор Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ, передбачає музеєфікацію залишків історичного фундаменту, зведення скляного покриття над ним зі спорудженням каплички біля входу з боку Пейзажної алеї та відбудову ротонди за музеєм.

Інша концепція-переможниця, запропонована архітектором Ольгою КРУГЛЯК, передбачає потужну забудову на місці Десятинної церкви, а саме зведення важкого храму-“панцирника” зразка Х століття на підмурках Десятинної церкви.