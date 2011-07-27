Азаров каже, що фінансова ситуація в Україні стабільна «як ніколи»
Запаслися газом і зерном
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що на сьогодні фінансова ситуація в країні стабільна як ніколи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
«Сьогодні в Україні абсолютно стабільна, як ніколи раніше, фінансова ситуація», - сказав прем`єр.
Також М.АЗАРОВ зазначив, що курс гривні є і залишатиметься стабільним. «Курс гривні є і буде, безперечно, стабільним», - сказав прем`єр.
Він також підкреслив, що Україна практично завершила перший етап виходу з кризи.
Прем`єр додав, що в країні відмічене зростання промислового виробництва і на 3,5 млрд. грн. скорочено дефіцит Державного бюджету.
У країні, сказав М.АЗАРОВ, забезпечений запас необхідних ресурсів, зокрема газу і зерна.