Азаров каже, що фінансова ситуація в Україні стабільна «як ніколи»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що на сьогодні фінансова ситуація в країні стабільна як ніколи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Сьогодні в Україні абсолютно стабільна, як ніколи раніше, фінансова ситуація», - сказав прем`єр.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що курс гривні є і залишатиметься стабільним. «Курс гривні є і буде, безперечно, стабільним», - сказав прем`єр.

Він також підкреслив, що Україна практично завершила перший етап виходу з кризи.

Прем`єр додав, що в країні відмічене зростання промислового виробництва і на 3,5 млрд. грн. скорочено дефіцит Державного бюджету.

У країні, сказав М.АЗАРОВ, забезпечений запас необхідних ресурсів, зокрема газу і зерна.