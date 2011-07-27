Прокурор просить заарештувати Тимошенко
12:51, 27 липня 2011Політика
6295 0
Підсудна: це буде цікаво
Державне обвинувачення просить суд змінити міру запобіжного заходу для екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час судового засідання прокурор Олександр МИКИТЕНКО.
Зокрема, суд мав перейти до допиту свідків, і до зали зайшов екс-міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН. Однак прокурор О.МИКИТЕНКО взяв слово. Він, зокрема, попросив «змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття під варту».
З цього приводу Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Це останній крок по знищенню опозиції. Якщо суддя це зробить, то це буде цікаво».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter