Кірєєв пішов «думати», чи арештовувати Тимошенко

У засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 13.45 для прийняття рішення за клопотанням державного обвинувачення про зміну міри запобіжного заходу стосовно екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Після оголошення цього рішення народні депутати почали скандувати “ганьба!”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила суду, що рішення про зміну запобіжного заходу стосовно неї готувалося раніше. “Якщо зараз це завершиться таким чином, я думаю, що нас, власне, правильно інформували. Розправа так розправа. Краще – зразу розстріляйте”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні суду державне обвинувачення попросило змінити міру запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО із підписки про невиїзд на взяття під варту.

Раніше, 22 липня, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляв, що суддя Р.КІРЄЄВ отримав вказівку від Адміністрації Президента України про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт.

Ми отримали інформацію про те, що в понеділок увечері відбулася зустріч між суддею КІРЄЄВИМ та співробітниками Адміністрації Президента, на якій судді КІРЄЄВУ була поставлена беззаперечна задача після проведення допиту декількох свідків змінити міру запобіжного заходу і застосувати до неї арешт, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що цю інформацію було отримано від надійних джерел.