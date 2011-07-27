Прокурор пояснила своє бажання арештувати Тимошенко

Прокуратура попросила суд про зміну запобіжного заходу для екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО через те, що підсудна своїми діями перешкоджає встановленню істини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прокурор Лілія ФРОЛОВА.

За її словами, це передбачено ст. 148 КПК.

«Там чітко записно, що якщо особа перешкоджає встановленню істини у справі, не виконує процесуальні розпорядження, то є підстави для зміни запобіжного заходу. Сторона обвинувачення заявила таке клопотання», - сказала прокурор.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим саме Ю.ТИМОШЕНКО перешкоджає, Л.ФРОЛОВА зауважила, що головуючий суддя неодноразово з початку судового засідання робив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО, бо вона не виконує норм КПК.

«Вона заважає, не дає можливості висловлювати думку учасникам процесу, ображає учасників судового процесу та головуючого», - додала прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні суду державне обвинувачення попросило змінити міру запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО із підписки про невиїзд на взяття під варту.