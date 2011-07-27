Тимошенко вже віддала телефони й речі, але «руки не тремтять»

Юлія Тимошенко віддала свої мобільні телефони своєму помічнику Михайлу Лівінському.

Також вона передала соратникам деякі особисті речі, повідомляє з зали суду кореспондент "Української правди".

До будівлі суду поки не пускають журналістів, які встигли вийти. Також не пускають народних депутатів та членів штабу Тимошенко, посилаючись на обідню перерву.

Сама Тимошенко сидить у залі суду і переглядає Twitter.

На запитання, чи очікує вона арешту, екс-прем’єр, усміхаючись, заявила: "Дайте мені можливість не відповідати на це питання".

"Не придивляйтеся до моїх рук, вони не тремтять", - додала вона при цьому.

Час від часу Тимошенко відповідає на телефонні дзвінки у телефони, які їй передають її соратники.