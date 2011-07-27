Продан свідчить на користь Тимошенко

Колишній міністр України палива та енергетики Юрій ПРОДАН заявляє, що всі директиви на підписання угоди про транзит та постачання газу між Україною та Росією у 2009 році сприймав виключно як директиви екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПРОДАН заявив сьогодні під час допиту у Печерському суді, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з РФ у 2009 році.

За словами Ю.ПРОДАНА, він був одним з учасників делегації, яка брала участь у переговорах в Росії.

В той же час, додав він, переговори проходили в дуже складних умовах, оскільки з одного боку європейська сторона наполягала на якомога швидшому вирішенні питання про постачання газу, а з іншого боку – Росія не йшла на жодні поступки.

За словами Ю.ПРОДАНА, йому нічого не було відомо про засідання Кабінету міністрів, на якому у січні 2009 року начебто розглядалися відповідні директиви.

«Я був ознайомлений з директивами, вони відповідали указу Президента і відповідали домовленостям, що були досягнуті між прем’єрами України і Росії», - сказав він.

Відповідаючи на запитання прокурорів, яким чином він сприймав ці директиви, Ю.ПРОДАН сказав: «Я це сприймав як доручення прем’єр-міністра, яке є обов’язковим до виконання. Я їх сприймав як документ».

Під час допиту сторона обвинувачення допитувала у Ю.ПРОДАНА, чи могла б ціна на газ бути нижчою, якби переговори були продовжені.

«Я вважаю, що подальші переговори ні до чого не привели б», - сказав він, додавши при цьому, що позиція Росії була досить жорсткою, зокрема, прем’єр Росії Володимир ПУТІН та голова «Газпрому» МІЛЛЕР наполягали на ціні в 450 дол. за тисячу кубометрів газу.

Ю.ТИМОШЕНКО також скористалася своїм правом і ставила запитання Ю.ПРОДАНУ. У своїх відповідях на запитання екс-прем’єр-міністра колишній міністр палива та енергетики підтвердив, що сприймав директиви щодо газових угод як вказівки прем’єр-міністра НАК «Нафтогаз».

Під час допиту Ю.ПРОДАН надав судді копію документа, написаного від руки Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, вона в цьому документі доручала Ю.ПРОДАНУ довести до відома НАК «Нафтогаз» її директиви щодо укладання угоди про транзит на постачання газу.

В свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила правдивість цього документа, а також підтвердила, що під ним стоїть її підпис і попросила долучити цей документ до справи.

Суддя Печерського райсуду, головуючий у справі Родіон КІРЄЄВ протягом тривалого часу намагався з’ясувати, де знаходиться оригінал цього документа. Ні Ю.ПРОДАН, ні Ю.ТИМОШЕНКО на це питання не змогли відповісти.

«Це не компетенція Ю.ПРОДАНА встановлювати, де цей документ. Це компетенція діловодства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу, Р.КІРЄЄВ, посилаючись на те, що наразі не встановлено місцезнаходження цього документа, відмовив у долучені копії документа до матеріалів справи. При цьому він запевнив Ю.ТИМОШЕНКО, що вона може повторно звернутися з відповідним клопотанням, якщо буде встановлено місцезнаходження документа.