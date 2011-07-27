Кирил закликав ректорів зберігати фундаментальні цінності

Патріарх Московський Кирил закликав науково-викладацькі кола піклуватися разом з Церквою про збереження і передачу молоді фундаментальних етичних цінностей.

"Потрібна взаємодія Церкви з вищою школою, для спільного вироблення життєздатної моделі розвитку людства, вирішення проблем, що стоять перед людством", - сказав патріарх у середу на зустрічі з ректорами вищих навчальних закладів України в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

На зустрічі були присутні міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро Табачник та інші політики, повідомляє РІА "Новости".

Патріарх провів екскурс в історію і заявив, що епоха Ренесансу запропонувала ідею антропоцентризму: у центрі світу - людина, а не Бог... "Епоха модерну поступово перейшла в епоху постмодерну з його повною відмовою від поняття істини: не існує об`єктивної істини, існує право кожної людини на свою, суб`єктивну, істину", - продовжив патріарх.

"Сьогодні ми знаємо, що постмодерн привів нас до сексуальної революції 60-х, яка розперезала інстинкти, перевернула священні поняття сім`ї і відносин між статями, до надліберального ставлення до теми шлюбу, легітимізації гомосексуальних відносин".

За його словами, якщо людство відмовиться від абсолютних критеріїв істинності і моральності, то людства не буде, вважає він. Вже зараз не тільки в Росії чи в Україні, а й в усьому світі не можуть впоратися з криміналом і корупцією, наголосив патріарх.

Предстоятель РПЦ переконаний, що в рамках матеріалістичної концепції не може бути справжніх жертвенності, подвигу, трудового героїзму, готовності віддати своє життя, зберегти сім`ю. А подвиги, здійснені в роки СРСР, він пояснює "рудиментарною релігійністю".

У свою чергу Табачник нагадав, що "велика сільська трійця - священик, вчитель і лікар" - і в Росії, і в Україні, і в Білорусії свого часу здобула величезний авторитет у масах, завдяки великому подвижництву, внутрішній єдності, взаємній підтримці.

"Зміцнювати цей союз і підтримувати - це наше завдання, якщо ми хочемо одержати на виході освічену людину, а не... біологічний додаток до комп`ютера", - закликав Табачник.

Ректор Київського університету академік Леонід Губерський запросив патріарха в будь-який зручний час зустрітися із студентами.