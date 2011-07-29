Закон про землю встановлює максимум для одного власника

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК наголошує, що міністерство виступає за консолідацію сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив журналістам в рамках робочої поїздки на Житомирщину.

За його словами, "у законопроекті "Про ринок землі", зареєстрованому у парламенті 19 липня 2011 року, передбачається консолідація сільськогосподарських земель".

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що його міністерство виступає за використання земель тільки за призначенням, з додержанням агротехнологій, дотриманням сівозмін.

"Згаданий мною законопроект наголошує на обмеженні максимальної площі землі у власності однієї особи (фізичної чи юридичної) до 1,5 тис. га", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр розповів, що землі в Україні переоцінять.

"Передбачається збільшити переоцінку сільськогосподарської землі в 1,7 рази, що відповідно збільшить орендну плату, заставну ціну в банках", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. "У кожному населеному пункті має бути не менше трьох орендарів, щоб не породити панщину”, - додав він.