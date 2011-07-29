ГПУ: свідки підтвердили злочин Тимошенко

У четвер свідки у "газовій" справі екс-прем`єра Юлії Тимошенко підтвердили свої покази, дані ними на досудовому слідстві.

Про це повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

"Сьогодні, 28 липня 2011 року, відбулося чергове засідання у справі Юлії Тимошенко, під час якого суд допитав свідків", - зазначили в прес-службі.

"Вони (свідки) підтвердили свої покази, дані ними на досудовому слідстві, які викривають підсудну у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України, тобто перевищенні Тимошенко службових повноважень при підписанні газових угод у січні 2009 року, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, після завершення судового засідання Тимошенко заявила, що майже всі свідки дали правдиві покази, і виправдали її.

Українська правда