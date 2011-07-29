Тимошенко хоче долучити до справи прес-реліз з Банкової

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зареєструвала в канцелярії Печерського районного суду Києва письмове клопотання про залучення до матеріалів порушеної проти неї кримінальної справи публікації в інтернет-виданні «Українська правда»,у якій стверджується, що Адміністрація Президента нібито впливає на деяких свідків у її справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед початком судового процесу.

«Вони (журналісти) змогли встановити, що заяви свідків в судовому процесі, в якому я беру участь, йдуть не від свідків, а з Адміністрації Президента. Це говорить про те, що Печерський суд - безпосереднє судилище наді мною - керується в ручному режимі В.ЯНУКОВИЧЕМ і його оточенням в адміністрації», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей факт підтверджує, що її кримінальне переслідування політично вмотивоване.

«Я думаю, що взагалі з такими журналістам, які є в Україні, диктатурі буде дуже важко опанувати Україну. Я всім журналістам дякую за те, що ви працюєте професійно та віддано, за те, що ви сьогодні з останніх сил утримуєте Україну від повного панування авторитаризму», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.