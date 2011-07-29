Інтелігенція вимагає закрити справу проти Тимошенко

Представники української інтелігенції вимагають від влади закрити кримінальну справу, порушену проти екс-прем`єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, звільнити з під-варти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відкрите звернення біля Печерського районного суду Києва, який розглядає справи Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА, зачитав поет, громадський діяч Дмитро ПАВЛИЧКО.

"Перші тижні процесу над Юлією ТИМОШЕНКО показали, що нічого спільного з правосуддям він не має. Це не суд і навіть не судилище Це фарс, в останньому акті якого мають ув’язнити Юлію ТИМОШЕНКО – і не як людину, а як опозицію, як наразі найпотужнішу фігуру, яка протистоїть режиму і його планам", - заявив Д.ПАВЛИЧКО.

«Справа Ю.ТИМОШЕНКО стосується кожного з нас. Тут і тепер – Рубікон. Якщо влада його перейде, вже завтра судитимуть багатьох з нас», - переконані автори звернення. Документ підписали: Юрій АНДРУХОВИЧ, Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ, Ніна БІЧУЯ, Богдан ГОРИНЬ, Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Анатолій ДІМАРОВ, Іван ДЗЮБА, Сергій ЖАДАН, Ірена КАРПА, Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, Ігор ЛОСЄВ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Юрій МУШКЕТИК, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Дмитро ПАВЛИЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Микола РЯБЧУК, Володимир СЕРГІЙЧУК, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Валерій ШЕВЧУК, Василь ШКЛЯР, Юрій ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ, Роман ІВАНИЧУК, Григорій ХАЛИМОНЕНКО, Рoман ЛУБКІВСЬКИЙ, Михайло РАТУШНИЙ.

Автори документу наголошують, що не всі з них голосували за Ю.ТИМОШЕНКО, і не кожний є її політичним прихильником. Водночас підписанти звернення одностайні в тому, що процес проти екс-прем’єра носить суто політичний характер.

Гуманітарії закликають суспільство «не бути байдужим і поглянути на процес не крізь призму суду над Ю.ТИМОШЕНКО, а як на сумну українську перспективу, яка стосується і тих 12 мільйонів людей, які проголосували за неї в другому турі, і тих, хто голосував за іншого кандидата».

«Ми свідомі, що ув’язнена опозиція – це безконтрольна влада», - йдеться у зверненні.

Провідні письменники, поети, науковці, дипломати, музиканти та громадські діячі переконані, що розправа над Ю.ТИМОШЕНКО відкриє шлях до сотень тисяч інших таких розправ. Зокрема, «над всіма політично неугодними режиму, над пенсіонерами і малим бізнесом, над активною молоддю, над усіма, хто проти сповзання країни до стану феодально-кримінальної олігархії та проти нищення української національної ідентичності».

«Згортання демократії, яке відбувається на наших очах, закриє для України шлях до Європи, а в той час ще ширше розверзнуться східні врата нашого радянського минулого. Справа Ю.ТИМОШЕНКО стосується кожного з нас. Тут і тепер – Рубікон. Якщо влада його перейде, вже завтра судитимуть багатьох з нас. Але тоді писати звернення і збирати мітинги буде нікому. Нас розчавлять тихо і поодинці. Уже зараз видно, як влада хоче нас залякати, посіяти зневіру та страх серед тих, хто ще не втратив здатність боротися за свої національні, економічні, соціальні та політичні права», – резюмують представники інтелігенції.

Автори звернення також виснули низку вимог до влади. Зокрема: відновити свободу слова, відмінити цензуру новин на телебаченні й усунути маніпулятивно зомбуючі технології на політичних ток-шоу. Окрім того, автори звернення вимагають від влади провести наступного року чесні парламентські вибори на основі чинного закону, а не виписаного під потреби однієї партії.

«Ми просимо суспільство не бути байдужим і поглянути на процес не крізь призму суду над Ю.ТИМОШЕНКО, а як на сумну українську перспективу, яка стосується і тих 12 мільйонів людей, які проголосували за неї в другому турі, і тих, хто голосував за іншого кандидата.

Коли прийшли за комуністами, я - мовчав, тому що я не комуніст.

Коли прийшли за католиками, я - мовчав, тому що я не католик.

Коли прийшли за євреями, я - мовчав, тому що я не єврей.

Коли прийшли за мною, уже нікому було мене захищати.

Ці крилаті слова із сумної історії XX століття є надто актуальними для сучасної України. У нас ще є шанс усе це зупинити! Мовчати не можна!», - наголошують представники української інтелігенції.