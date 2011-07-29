Ющенка викликали до Печерського суду

Колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА викликали до Печерського районного суду Києва як свідка у "газовій» справі екс-прем`єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це в коментарі УНІАН повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, 28 липня на адресу В.ЮЩЕНКА надійшло повідомлення Печерського районного суду Києва про необхідність взяти участь у судовому розгляді кримінальної справи, порушеної відносно Ю.ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 р. в якості свідка.

Водночас І.ВАННИКОВА повідомила, що на сьогоднішній день В.ЮЩЕНКО перебуває у відпустці за межами України, тому він не зміг бути присутнім на цьому судовому засіданні.

«В.ЮЩЕНКО жодним чином не планує ухилятися від дачі свідчень у кримінальній справі, порушеній відносно Ю.ТИМОШЕНКО, та одразу ж після повернення з відпустки надасть вичерпні свідчення на законні вимоги суду», - наголосила його прес-секретар.