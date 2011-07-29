Ющенка викликали до Печерського суду
Але його не буде...
|Ірина ВАННИКОВА
Про це в коментарі УНІАН повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, 28 липня на адресу В.ЮЩЕНКА надійшло повідомлення Печерського районного суду Києва про необхідність взяти участь у судовому розгляді кримінальної справи, порушеної відносно Ю.ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 р. в якості свідка.
Водночас І.ВАННИКОВА повідомила, що на сьогоднішній день В.ЮЩЕНКО перебуває у відпустці за межами України, тому він не зміг бути присутнім на цьому судовому засіданні.
«В.ЮЩЕНКО жодним чином не планує ухилятися від дачі свідчень у кримінальній справі, порушеній відносно Ю.ТИМОШЕНКО, та одразу ж після повернення з відпустки надасть вичерпні свідчення на законні вимоги суду», - наголосила його прес-секретар.