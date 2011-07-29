На Банковій почали перевірку «прес-релізу від Корнякової»

Адміністрація Президента України рішуче відкидає звинувачення у втручанні в судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та у впливі на його учасників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента у зв’язку з появою публікації в Інтернет-виданні «Українська правда», де йшлося про те, що повідомлення, надіслане від імені екс-заступника генпрокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ щодо судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, було підготовлене на комп’ютері Адміністрації Президента.

«Подібні звинувачення, що ґрунтуються на інформації, відображеній у властивостях електронного документу, не витримують жодної критики», - наголошують в АП.

В Адміністрації підкреслюють, що ніяких розпоряджень від посадових осіб Адміністрації Президента щодо підготовки прес-релізу для заступника міністра палива та енергетики, колишнього заступника генерального прокурора Т.КОРНЯКОВОЇ не надавалося.

«Водночас за опублікованою у ЗМІ інформацією розпочато перевірку. Про її результати буде поінформовано громадськість і ЗМІ», - додали в прес-службі Президента України.

Як повідомлялося, вчора «Українська правда» надрукувала матеріал, в якому стверджувалось, що Адміністрація Президента впливає на розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО. Як доказ наводився лист одного зі свідків у справі Ю.ТИМОШЕНКО - екс-заступника генпрокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ, що надійшов до редакції.

До листа, який надійшов до редакції «Української правди» електронною поштою, був прикріплений Word-файл, в якому містилося спростування екс-заступника генпрокурора Т.КОРНЯКОВОЇ. У ньому говорилося, що в матеріалі «Ще один свідок звинувачення став на бік Тимошенко» видання нібито спотворило її висловлювання.

«Ми зацікавилися походженням цього прес-релізу і ось що встановили. Будь-який файл, написаний в Word, може вказувати на своє походження - зокрема, на комп`ютер, де він був створений. Про це мало хто знає, але саме завдяки подібним особливостям текстового редактора "Української правди" свого часу вдалося довести, що темники часів Леоніда КУЧМИ готувалися політтехнологами на Банковій. Отже, якщо відкрити згаданий вище прес-реліз КОРНЯКОВОЇ в редакторі Word, а потім у верхньому меню натиснути на функцію "файл" і далі вибрати закладку "властивості", то можна побачити дивну картину. Так, прес-реліз КОРНЯКОВОЇ був підготовлений автором user, а сам комп`ютер відноситься до закладу, що ховається за абревіатурою STPU.

STPU - це Адміністрація Президента України. Така абревіатура прописана в комп`ютерах Банкової з часів, коли цей заклад називався Секретаріат Президента України, або скорочено по-англійськи STPU. Листи з підписом Дениса ІВАНЕСКО, керівника Головного управління доступу до публічної інформації Адміністрації президента, готуються на комп`ютерах, які так само мають "властивості" STPU. Виходить, що прес-реліз Т.КОРНЯКОВОЇ про те, що вона у своїх показаннях викрила Ю.ТИМОШЕНКО, був підготовлений на комп`ютері Адміністрації Президента», - повідомляє «Українська правда».