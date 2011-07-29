Мельниченко програв в Апеляційному суді

Апеляційний суд Києва відхилив скаргу представників екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА і залишив без змін постанову Печерського районного суду столиці щодо незаконності рішення Генеральної прокуратури України про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва сьогодні на своєму засіданні.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вона була закрита. У постанові генерального прокурора Святослава ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року колишній Президент України Леонід КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня Печерський суд під головуванням судді Родіона КІРЄЄВА скасував постанову про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

14 липня адвокати Л.КУЧМИ повідомили, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО оскаржив в Апеляційному суді Києва рішення Печерського районного суду столиці щодо поновлення проти нього кримінальної справи.