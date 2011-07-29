Суд допитує Діденка - його завели під конвоєм
14:53, 29 липня 2011Політика
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«Грифон» став по периметру залу
|Ігор Діденко
Як передає кореспондент УНІАН, І.ДІДЕНКА ввели до зали суду під конвоєм, оскільки він перебуває в СІЗО і проходить по іншій кримінальній справі обвинуваченим.
Перед цим до зали також увійшли 15 працівників «Грифону», які встали по периметру судового залу.
Перед І.ДІДЕНКОМ до перерви в засіданні суду був допитаний екс-голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.
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