Суд допитує Діденка - його завели під конвоєм

Печерський районний суд Києва розпочав допит у «газовій» справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, І.ДІДЕНКА ввели до зали суду під конвоєм, оскільки він перебуває в СІЗО і проходить по іншій кримінальній справі обвинуваченим.

Перед цим до зали також увійшли 15 працівників «Грифону», які встали по периметру судового залу.

Перед І.ДІДЕНКОМ до перерви в засіданні суду був допитаний екс-голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.