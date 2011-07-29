Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Луганської області.

Глава держави відвідає шахту «Суходільська-Східна», де сьогодні стався вибух, повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з рідними загиблих та постраждалих гірників. Також Президент у Луганській обласній клінічній лікарні відвідає гірників, госпіталізованих внаслідок вибуху на шахті.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 липня, о 01.57 у м. Суходільськ Краснодонського району на шахті «Суходільська-Східна» стався вибух. В аварійній ділянці шахти знаходилися 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками і травмами різного ступеня важкості. Доля 9 гірників невідома.