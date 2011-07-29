Три свідки не бачать у директивах Тимошенко ознак рішення уряду

У Печерському райсуді Києва допитали ще трьох свідків, які не знайшли у газових директивах екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО ознак рішення уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у справі Ю.ТИМОШЕНКО були допитані співробітники Секретаріату Кабінету міністрів Олександр ЗЕНЮК та Олег КОВАЛЬ, а також колишній заступник міністра Кабінету міністрів Іван РАТУШНЯК (тепер пенсіонер).

Так, О.ЗЕНЮК взагалі відмовився коментувати директиви, підписані Ю.ТИМОШЕНКО для проведення переговорів між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

«Я не можу цей документ коментувати. Практика оформлення може бути дуже різною. Є директиви Кабінету міністрів, є вказівки прем’єр-міністра», - сказав він, почавши надання своїх показів з привітання Ю.ТИМОШЕНКО потиском руки.

Після завершення свого допиту він знову підійшов до Ю.ТИМОШЕНКО, потиснув їй руку та залишив залу судового засідання.

Після цього головуючий у справі суддя звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО з питанням, чому вона встає перед свідками, на що екс-прем’єр відповіла: «Тому що свідків, на відміну від вас, я поважаю.

У свою чергу О.КОВАЛЬ повідомив суду, що директиви, підписані екс-прем’єром, не готувалися у тому підрозділі Секретаріату Кабінету міністрів, який за це відповідає. «Є певна система діловодства і технічні параметри підготовки, зокрема, абзаци, відступи… У цьому документі інші параметри», - зазначив він.

Наступний свідок – колишній заступник міністра Кабінету міністрів І.РАТУШНЯК – взагалі заявив, що вважає недоречним оцінювати дії колишнього прем’єр-міністра через призму кримінального переслідування. «Складу злочину у діях прем’єр-міністра я не бачу. Це не емоції. Я працював з усіма урядами незалежної України. Такого патріота України, борця за справедливість я не бачив. Так, як це робила Юлія ТИМОШЕНКО, я не знаю, чи буде ще хтось робити», - заявив він, не зважаючи на зауваження судді Р.КІРЄВВА утриматися від особистих оцінок.

На думку І.РАТУШНЯКА, директиви, підписані Ю.ТИМОШЕНКО, є індивідуальним розпорядчим актом керівника уряду.