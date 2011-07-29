Державне обвинувачення не вважає, що справа Тимошенко розвалилася

Представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА не вважає, що кримінальна справа проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році розвалюється через відсутність доказів її провини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні журналістам після завершення судового засідання.

«Я хочу підтвердити тільки той факт, що всі свідки, які були допитані на стадії досудового слідства, підтвердили в повному обсязі всі свої показання, які вони давали, та зазначили про це в судовому засіданні чітко, аргументовано, достовірно. Ніхто не змінив свої покази сьогодні у судовому засіданні», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Прокурор також вважає що покази деяких свідків, які не знайшли у директивах Ю.ТИМОШЕНКО ознак урядового рішення, не є свідченням спростування обвинувачень, висунутих Генеральною прокуратурою екс-прем’єрові. «Все йде своєю чергою, у нас є ще багато свідків, яких ми не допитували, тому я вважаю, що в нас усе йде так, як треба», - підкреслила вона.