Адвокат Сірий: приємно було слухати професіоналів

Адвокат Микола СІРИЙ, який був присутній в судовій залі під час допиту Олега ДУБИНИ, який за часів прем`єрства Юлії ТИМОШЕНКО обіймав посаду голови НАК «Нафтогаз України» і зараз є ключовим свідком у справі екс-прем’єра, наголошує, що екс-голова НАК "Нафтогаз України" свідчив на користь Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він заявив журналістам після допиту О.ДУБИНИ у Печерському райсуді Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

"В цілому однозначно, абсолютно однозначно все, що було сказано, свідчить на користь Юлії Володимирівни", - заявив М.СІРИЙ журналістам.

Він повідомив, що отримав від допиту "естетичне задоволення", оскільки почув фахову розмову двох професіоналів, які розуміються на газовій тематиці: Ю.ТИМОШЕНКО та О.ДУБИНИ.

М.СІРИЙ підкреслив, що в ході допиту стало зрозуміло, що на момент підписання угод 19 січня 2009 року склалася критична ситуація, вирішити яку можна було, тільки взявши на себе відповідальність.

Разом з тим адвокат вкотре заявив, що допити свідків проводяться з порушенням процедури. "Ті покази свідків, які даються, починаючи з понеділка, - вони не можуть бути використані на користь обвинувачення, тому що вони не отримані в режимі змагальності процедури, оскільки біля Юлії Володимирівни не було адвокатів", - підкреслив М.СІРИЙ.