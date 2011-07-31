Ветеранам ОУН-УПА виплатять грошову допомогу

В Івано-Франківську до 20-ї річниці незалежності України ветеранам ОУН-УПА виплатять одноразову грошову допомогу.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі, 44 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань, буде здійснена виплата разової грошової допомоги в сумі 4 тис. 400 грн.

Також, за наданою інформацією, затвердженні заходи святкування Дня Незалежності передбачають, що 21 серпня організовується сходження на найвищу вершину українських Карпат - Говерлу (2061м).

В Івано-Франківську пройде вулицями міста урочиста хода громадськості в національному одязі, відбудеться святкове віче з нагоди 20-ї річниці незалежності України, конкурс «Українська родина в національних костюмах» та низка інших заходів. Своє мистецтво мешканцям та гостям міста будуть дарувати вокальні ансамблі, оркестри, танцювальні колективи, хори, капели, дуети та солісти.

На світлодіодних екранах будуть транслюватися тематичні відеоролики, в храмах міста служитимуться молебні за Україну та український народ.