Кірєєв сьогодні допитуватиме Вінського

Печерський районний суд столиці викликав сьогодні для надання показів у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО як свідка зі сторони державного обвинувачення колишнього міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, Й.ВІНСЬКИЙ прийшов до суду за 30 хвилин до початку засідання.

«Я участі у переговорах не брав, але я був на засіданні уряду (19 січня 2009 року), там приймалися і обговорювалися рішення», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ журналістам.

Екс-міністр нагадав, що також тоді говорив про неприйнятність умов, на яких Росія пропонувала підписати газові контракти.

Й.ВІНСЬКИЙ також додав, що надавав покази Генеральній прокуратурі під час проведення досудового слідства у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Тим часом на Хрещатику біля Печерського районного суду знову збираються прихильники та опоненти екс-прем’єра. Учасники обох пікетів традиційно розділені між собою залізною огорожею. У внутрішній двір Печерського райсуду пропускають лише журналістів за відповідними посвідченнями.