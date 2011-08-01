Тимошенко розвідала, коли її арештують

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її планують арештувати до 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам перед початком судового процесу.

«За нашими даними, В.ЯНУКОВИЧ дав вказівку судді працівників своєї Адміністрації, щоб до Дня Незалежності, до 24 серпня, я була ув’язнена, щоб був винесений нечесний вирок, який замовлений В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас екс-прем’єр розраховує, що ці плани не будуть здійснені.